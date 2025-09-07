В Чечне отремонтировали участок дороги к селу Красностепновское

Участок автодороги Грозный — Октябрьское — Красностепновское протяженностью 11,4 км отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.
Работы провели на участке с 4,5 по 15,9 км. Трасса является единственной транспортной артерией, связывающей село с соседними населенными пунктами и столицей региона. Во время ремонта специалисты обновили дорожное покрытие и нанесли разметку. Уточним, во время первого этапа в 2024 году обновили участок этой же дороги протяженностью 4,5 км.
Всего в 2025 году в регионе запланирован ремонт 25 дорожных объектов. На 7 участках работы завершены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.