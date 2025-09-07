В Чечне отремонтировали участок дороги к селу Красностепновское

Работы провели на участке с 4,5 по 15,9 км. Трасса является единственной транспортной артерией, связывающей село с соседними населенными пунктами и столицей региона. Во время ремонта специалисты обновили дорожное покрытие и нанесли разметку. Уточним, во время первого этапа в 2024 году обновили участок этой же дороги протяженностью 4,5 км.