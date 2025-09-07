Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области стартовал киномарафон «ЭтноФест»

Его участникам покажут фильмы об этнографии, фольклоре, легендах и культуре народов Урала.

Ежегодный киномарафон «ЭтноФест» стартовал в Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Участники фестиваля смогут посмотреть документальные ленты об этнографии и культуре народов Урала, примеры современной анимации, а также картины из архивов Свердловского областного фильмофонда. В этом году в программу впервые включена «Тень Каравеллы». Этот фильм снят в 2021 году детско-молодежной студией FIGA по одноименному произведению Владислава Крапивина.

«Любовь к родному краю, знание истории, культуры и национальных традиций нашей страны — это главные принципы киномарафона. Ведь за многие века на уральских землях сформировался уникальный характер этнокультурного соседства различных народов. Уверена, что “ЭтноФест” будет содействовать дальнейшему упрочению культурных и межэтнических связей. Тем более, что в этом году в программе киномарафона мы сделали упор на ленты уральских режиссеров», — рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

Киномарафон продлится до 10 ноября. Отметим, что в прошлом году мероприятие провели на 63 площадках Среднего Урала. В киномарафоне тогда приняли участие более 12 тысяч человек.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.