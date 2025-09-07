Минчанка перевела мошенникам Br2,3 тыс. за несуществующий телефон

Объявление о продаже смартфона по низкой цене 34-летняя жительница Партизанского района нашла в социальной сети. Она перешла по ссылке и связалась с продавцом. «Одним из условий была 100-процентная предоплата. Женщина согласилась и перевела на счет продавца Br2,3 тыс., однако тот не отправил ей телефон и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело за мошенничество», — рассказали в ГУВД.