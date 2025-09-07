В Унинском районе Кировской области открыли 2 фельдшерско-акушерских пункта

«Ресурсы, которые районная больница получила благодаря проекту модернизации первичного звена здравоохранения, действительно позволили усилить и обновить нашу службу здоровья. Ежегодно в течение всех пяти лет реализации проекта мы открывали новые здания. Они работают в селах Сардык, Порез, Уть и деревне Астрахань. В прошлом году на территории больничного городка в Унях возведено новое здание, где разместилось физиоотделение. Завершаем этот цикл реализации проекта модернизации открытием фельдшерского пункта в Князево и ФАПа в Сосновке», — рассказал главный врач Унинской центральной районной больницы Андрей Киселев.