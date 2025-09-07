В Унинском районе Кировской области открыли 2 фельдшерско-акушерских пункта

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), построенных по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открыли в деревне Князево и селе Сосновка в Унинском районе Кировской области. Об этом сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
Новые ФАПы оснащены современным оборудованием. В их работу внедрили цифровые сервисы для ведения медицинской документации, оформления направлений и обмена данными с другими лечебными учреждениями. Это позволит облегчить работу врачей. В новых медучреждениях будут принимать около 150 человек.
«Ресурсы, которые районная больница получила благодаря проекту модернизации первичного звена здравоохранения, действительно позволили усилить и обновить нашу службу здоровья. Ежегодно в течение всех пяти лет реализации проекта мы открывали новые здания. Они работают в селах Сардык, Порез, Уть и деревне Астрахань. В прошлом году на территории больничного городка в Унях возведено новое здание, где разместилось физиоотделение. Завершаем этот цикл реализации проекта модернизации открытием фельдшерского пункта в Князево и ФАПа в Сосновке», — рассказал главный врач Унинской центральной районной больницы Андрей Киселев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.