В Таганроге реконструировали Дворец спорта

В ходе реконструкции там полностью заменили инженерные сети, кровлю, окна, обновили фасад здания. Внутри специалисты оборудовали два игровых зала с трибунами на 1000 мест и современный тренажерный центр. Кроме того, во Дворце спорта появились зоны для прыжков на батуте, фехтования и греко-римской борьбы. А на прилегающей территории созданы новые открытые площадки для игры в баскетбол, волейбол и теннис.