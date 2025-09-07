В Таганроге реконструировали Дворец спорта

Реконструированный по госпрограмме «Спорт России» Дворец спорта школы олимпийского резерва № 13 открылся в Таганроге. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В ходе реконструкции там полностью заменили инженерные сети, кровлю, окна, обновили фасад здания. Внутри специалисты оборудовали два игровых зала с трибунами на 1000 мест и современный тренажерный центр. Кроме того, во Дворце спорта появились зоны для прыжков на батуте, фехтования и греко-римской борьбы. А на прилегающей территории созданы новые открытые площадки для игры в баскетбол, волейбол и теннис.
«Теперь у таганрогских спортсменов есть все необходимое для побед. Этот объект станет настоящим центром притяжения для любителей спорта всех возрастов и кузницей чемпионов для всей Ростовской области», — отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.