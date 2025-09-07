В Ростовской области с мемориала героям СВО похитили колокол

В Ростовской области разыскиваются похитители колокола с мемориала героям СВО. Об этом сообщает МВД региона.
Инцидент произошел в одном из хуторов Волгодонского района. На местом кладбище установили памятник с символикой спецоперации и колоколом, но спустя четыре дня последний исчез.
Первыми тревогу забили жители села. Они сообщили в соцсетях, что погост уже давно облюбовали воры: крадут металлические оградки, скамейки, надгробия и даже игрушки с детских могилок. А теперь очередь дошла и до воинских захоронений.
— В настоящее время Отдел полиции МУ МВД «Волгодонское» проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента и выяснение всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Подпишись на нас в Telegram.