Умер знаменитый писатель-фантаст Василий Головачев

Скончался Василий Васильевич Головачев, выдающийся мастер отечественной фантастики. Писателя не стало на 78-м году жизни. Об уходе коллеги сообщил в Сети другой писатель-фантаст, сценарист и драматург Эдуард Геворкян.

Источник: РИА "Новости"

— Умер Василий Головачев. Мир праху, душе успокоение, — приводит его слова «Российская газета».

Головачев родился в 1948 году в Жуковке Брянской области. Его карьера началась в конце 1960-х годов в редакции «Молодой гвардии» под руководством Владимира Щербакова.

Василий Головачев является обладателем множества премий и, по мнению многих, считается «писателем-фантастом № 1» в России. На его счету более шестидесяти романов и почти сто рассказов и повестей. Его циклы «Бич времени», «Черный человек» и «Смерш-2» стали знаковыми произведениями для российской жанровой литературы.