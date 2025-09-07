Умер знаменитый писатель-фантаст Василий Головачев

— Умер Василий Головачев. Мир праху, душе успокоение, — приводит его слова «Российская газета».
Головачев родился в 1948 году в Жуковке Брянской области. Его карьера началась в конце 1960-х годов в редакции «Молодой гвардии» под руководством Владимира Щербакова.
Василий Головачев является обладателем множества премий и, по мнению многих, считается «писателем-фантастом № 1» в России. На его счету более шестидесяти романов и почти сто рассказов и повестей. Его циклы «Бич времени», «Черный человек» и «Смерш-2» стали знаковыми произведениями для российской жанровой литературы.