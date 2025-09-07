Умер знаменитый писатель-фантаст Василий Головачев

Василий Головачев является обладателем множества премий и, по мнению многих, считается «писателем-фантастом № 1» в России. На его счету более шестидесяти романов и почти сто рассказов и повестей. Его циклы «Бич времени», «Черный человек» и «Смерш-2» стали знаковыми произведениями для российской жанровой литературы.