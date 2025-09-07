Ричмонд
Школьников из подмосковной деревни Емельяновки обучат сельскому хозяйству

Для этого местное образовательное учреждение заключило договор о сотрудничестве с коломенским колледжем и рязанским университетом.

Образовательная программа по подготовке кадров для агропромышленного комплекса стартовала в городском округе Коломна в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В частности, школа в деревне Емельяновке заключила договор о сотрудничестве с Коломенским аграрным колледжем имени Н. Т. Козлова, Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени П. А. Костычева и местным сельхозпредприятием. Напомним, что с сентября 2025 года учебное заведение стало участником программы «Агротехклассы: кадры в АПК».

В школе уже функционирует специализированный класс. На занятиях в нем дети наряду с общей программой углубленно изучают предметы, связанные с сельским хозяйством и агропромышленным комплексом.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.