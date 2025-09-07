В Рассказовском округе Тамбовской области появится «Умный маршрут здоровья»

Рассказовский округ Тамбовской области вошел в число 50 пилотных территорий России, где в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» будет создан «Умный маршрут здоровья». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Маршрут направлен на привлечение туристов, придерживающихся здорового образа жизни. Он будет расположен на территории села Хитрово. Там установят таблички с QR-кодами. Отсканировав их, пользователи смартфонов смогут получить доступ к видеороликам с упражнениями и рекомендациями по ведению здорового образа жизни.
При этом отмечается, что окружные инструкторы уже прошли специальное обучение. А еще в муниципалитете сформируют команду по фоновой ходьбе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.