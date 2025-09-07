В Оренбуржье состоялся ежегодный бойцовый турнир памяти Юрия Белькова

Ежегодный турнир по универсальному бою, посвященный памяти бывшего президента Федерации «Универсальный бой» Оренбургской области Юрия Белькова состоялся в Соль-Илецке 30 августа по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Спортивное событие собрало около ста детей. Участниками стали две команды из Оренбурга, три — из Соль-Илецка, а также группы юных спортсменов вместе с родителями из Новосергиевского и Первомайского районов.
Ребята соревновались в трех возрастных категориях: 6−7, 8−9 и 10−11 лет. На первом этапе они проходили полосу препятствий, которая включала лабиринт, барьеры, бревна и рукоходы. Также участники показали свои навыки в стрельбе по мишеням. После успешного прохождения всех испытаний они перешли ко второму этапу турнира, где состязались в мастерстве боевых техник.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.