В Оренбуржье состоялся ежегодный бойцовый турнир памяти Юрия Белькова

Ребята соревновались в трех возрастных категориях: 6−7, 8−9 и 10−11 лет. На первом этапе они проходили полосу препятствий, которая включала лабиринт, барьеры, бревна и рукоходы. Также участники показали свои навыки в стрельбе по мишеням. После успешного прохождения всех испытаний они перешли ко второму этапу турнира, где состязались в мастерстве боевых техник.