В Тольятти восстановят фасад театра «Дилижанс»

Фасад театра юного зрителя «Дилижанс» восстановят в Тольятти в Самарской области в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Специалисты отшлифуют каменные стены, заменят гранитные плиты на цоколе, карнизы крыш и двери. Уточним, что это второй этап преображения театра. Первый провели в 2022 году. Тогда специалисты установили современные витражи, обновили входные группы и заменили все окна.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.