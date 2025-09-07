В селе Таловка Курганской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Таловка Юргамышского муниципального округа Курганской области. Его возвели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Работы по установке начались в марте 2025 года. Новый медицинский объект, построенный по технологии быстровозводимых конструкций, представляет собой современное здание площадью 90 квадратных метров, собранное из трех готовых модулей.
«В здании проведены все необходимые коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация. Здесь предусмотрены все помещения, соответствующие современным требованиям: процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом для маломобильных групп населения, просторное помещение для ожидания», — прокомментировала главный врач Межрайонной больницы № 4 Ирина Носкова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.