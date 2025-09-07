В центре соцобслуживания Саратовской области появилась панель для вышивания

Панель для вышивания получил центр социального обсуживания Питерского района Саратовской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Занятия по социальной технологии «Школа восстановления “Шаг за шагом” во всех комплексных центрах социального обслуживания населения области пользуются большим интересом. Они проводятся по региональной программе “Активное долголетие”. В учреждении Питерского района на очередном занятии была представлена панель для вышивания. Участники используют деревянную “иглу” для создания узоров различной сложности.
«Данный предмет реабилитации позволяет восстанавливать и развивать моторику рук, координацию движений. Это уникальное развивающее пособие не только приносит ощутимую пользу при восстановлении, но и увлекает. На панели можно вышить различные узоры, предметы, подключив еще и свою фантазию и воображение», — прокомментировала специалист учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.