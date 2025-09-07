В центре соцобслуживания Саратовской области появилась панель для вышивания

«Данный предмет реабилитации позволяет восстанавливать и развивать моторику рук, координацию движений. Это уникальное развивающее пособие не только приносит ощутимую пользу при восстановлении, но и увлекает. На панели можно вышить различные узоры, предметы, подключив еще и свою фантазию и воображение», — прокомментировала специалист учреждения.