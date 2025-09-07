В деревне Юрмаш в Башкирии открылся новый ФАП

Новый медпункт был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. В нем есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В новом ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревни Юрмаш. В ней проживает 176 человек, в том числе 39 детей.