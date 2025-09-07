В деревне Юрмаш в Башкирии открылся новый ФАП

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Юрмаш Гафурийского района Республики Башкортостан по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новый медпункт был установлен в соответствии с современными требованиями и стандартами. В нем есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. В новом ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревни Юрмаш. В ней проживает 176 человек, в том числе 39 детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.