В Бразилии начинающие музыканты погибли в ДТП перед своим первым концертом

В мотоцикл, на котором ехали участники подростковой группы, въехал пикап.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии в штате Баия начинающие музыканты попали в смертельную аварию незадолго до своего первого концерта. Об этом сообщило издание Need To Know.

«Пикап врезался в мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец 40-летний Жозенилсон Сантана», — говорится в материале.

Издание уточнило, что братья погибли на месте, их отец был госпитализирован в критическом состоянии. Устроивший ДТП водитель сбежал с места происшествия. Однако возмущенные местные жители подожгли его машину.

В материале отметили, что братья стали знамениты в округе благодаря видео, в которых они исполняли песни в стиле арроша, появившемся и пользующемся популярностью в штате. Только за неделю на их канал подписались 200 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября в Узбекистане недалеко от столицы республики Ташкента семь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате массового ДТП с несколькими легковыми и грузовыми автомобилями. ЧП произошло на железнодорожном переезде, где потерявший управление цементовоз столкнулся с двумя грузовиками и пятью легковыми машинами, после чего возник пожар.