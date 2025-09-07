В Бразилии начинающие музыканты погибли в ДТП перед своим первым концертом

В Бразилии в штате Баия начинающие музыканты попали в смертельную аварию незадолго до своего первого концерта. Об этом сообщило издание Need To Know.
«Пикап врезался в мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец 40-летний Жозенилсон Сантана», — говорится в материале.
Издание уточнило, что братья погибли на месте, их отец был госпитализирован в критическом состоянии. Устроивший ДТП водитель сбежал с места происшествия. Однако возмущенные местные жители подожгли его машину.
В материале отметили, что братья стали знамениты в округе благодаря видео, в которых они исполняли песни в стиле арроша, появившемся и пользующемся популярностью в штате. Только за неделю на их канал подписались 200 тысяч человек.
