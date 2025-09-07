В Бразилии начинающие музыканты погибли в ДТП перед своим первым концертом

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября в Узбекистане недалеко от столицы республики Ташкента семь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате массового ДТП с несколькими легковыми и грузовыми автомобилями. ЧП произошло на железнодорожном переезде, где потерявший управление цементовоз столкнулся с двумя грузовиками и пятью легковыми машинами, после чего возник пожар.