Стала известна причина смерти легендарного русского фантаста Головачева

Причиной смерти легендарного русского писателя-фантаста Василия Головачева стала продолжительная болезни, рассказал aif.ru писатель, критик, председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов.
«Его уход стал итогом продолжительной болезни. В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти», — поделился он.
Харитонов отметил, что в последние годы Василий Головачев передвигался с очень большим трудом, но при это сохранял активность в общении.
«Он передвигался с помощью костылей, порой садился в кресло-коляску. Но тем не менее, он он посещал все основные мероприятия, связанные с фантастической литературой, выезжал и на фестивали, и на конференции. Оставался в строю и до последнего момента он был бодр, продолжал работать над новыми книгами», — сказал он и подчеркнул, что Головачев никогда не прекращал писать.
Василий Головачев родился в 1948 году в Жуковке Брянской области. Был лауреатом множества премий, по ряду оценок его называли «писатель-фантаст № 1» в России. О его смерти сообщили 7 сентября.