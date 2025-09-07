Нижегородская область стала организатором стенда на международной выставке

Нижегородская область выступила регионом-организатором коллективного стенда Российской Федерации на международной выставке строительных и отделочных материалов KazBuild 2025 в Алма-Ате. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Событие прошло с 3 по 5 сентября 2025 года в Алматы на площадке Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». Региональный центр поддержки экспорта Нижегорожской области взял на себя основные расходы по участию малого и среднего бизнеса, включая аренду выставочных площадей, регистрационные сборы и транспортные услуги.
В объединенной экспозиции было представлено более 30 компаний из различных регионов России, включая Нижегородскую, Владимирскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Краснодарский и Красноярский края, Республики Татарстан и Чувашия. Нижегородскую область представляли пять предприятий: ООО «Машинери Групп» (кабеленесущие системы), ООО «Русгеосинт» (геосинтетика), ООО «Лоймина» (обои и клей), ООО «Ангарстрой» (строительные пневмоангары) и ООО «РусНафта» (химические растворители).
«Kazbuild 2025 — крупнейшая выставка в Центральной Азии, которая объединила специалистов в сфере строительства и интерьера. В этом году свои товары представили 414 компаний из 26 стран, включая предприятия из Китая, Республики Беларусь и Турции. Участие в выставке позволит нижегородским компаниям заявить о себе на международном уровне и установить новые контакты для дальнейшего сотрудничества», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.