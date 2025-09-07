Нижегородская область стала организатором стенда на международной выставке

«Kazbuild 2025 — крупнейшая выставка в Центральной Азии, которая объединила специалистов в сфере строительства и интерьера. В этом году свои товары представили 414 компаний из 26 стран, включая предприятия из Китая, Республики Беларусь и Турции. Участие в выставке позволит нижегородским компаниям заявить о себе на международном уровне и установить новые контакты для дальнейшего сотрудничества», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.