В Красноармейском округе Челябинской области проложат газовые сети

Газификацию проводят в деревне Круглое Красноармейского муниципального округа Челябинской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.

Специалисты уже проложили более четырех километров газораспределительных сетей высокого давления. Они завершают монтаж пятой газорегуляторной установки.

Благодаря проведенным работам более 730 домохозяйств получат возможность бесплатно подключиться к газоснабжению. Подключение первых домов запланировано на 2026 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.