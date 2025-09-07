В Красноармейском округе Челябинской области проложат газовые сети

Газификацию проводят в деревне Круглое Красноармейского муниципального округа Челябинской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Специалисты уже проложили более четырех километров газораспределительных сетей высокого давления. Они завершают монтаж пятой газорегуляторной установки.
Благодаря проведенным работам более 730 домохозяйств получат возможность бесплатно подключиться к газоснабжению. Подключение первых домов запланировано на 2026 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.