Google Maps начал скрывать на своих картах аэропорты и порты Польши

Сервис Google Maps размыл границы и изображения аэропортов, энергетических терминалов и других стратегически важных объектов Польши по требованию Варшавы.
На картах теперь отсутствуют польские авиабазы, аэропорты Краков-Балице и Варшава-Окенце, Гданьский нефтяной терминал и газовый порт Свиноуйсьце.
Как отмечает местное издание Gazeta, соответствующие изменения были внесены согласно постановлению министерства национальной обороны Польши от марта 2025 года, которое вводит запрет на фотографирование объектов, используемых в оборонных целях или считающихся критически важной национальной инфраструктурой.
При этом СМИ отмечают, что в настоящее время процесс «размытия» не завершен, так как польская сторона разрабатывает окончательный список объектов, которые подлежат скрытию на спутниковых картах.