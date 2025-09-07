Ричмонд
Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в Москве. Об этом сообщило ТАСС.

Мяч попал спортсменке в живот. На кадрах с мероприятия можно увидеть, что Медведева покинула поле, трогая себя за живот. Затем она сидела на трибунах, задирала футболку и показывала покрасневший участок кожи.

— Малиновое пузо, — шутливо отреагировала Медведева.

В прошлом году стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию сезона 2019−2020 стал последним для фигуристки Евгении Медведевой. Завершить карьеру ей пришлось из-за травмы, однако медики советовали сделать это раньше. У спортсменки имеются большие проблемы со спиной, и врачам даже пришлось удалять ей нервы, однако это не помогло.

До этого Евгения Медведева рассказала о посещении необычного медика на гастролях в Сочи. Из-за больной спины ей пришлось обратиться к специалисту, который упрекнул фигуристку в том, что та якобы совсем не занимается спортом и в целях лечения потушил о нее сигарету.