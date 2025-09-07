Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча

В прошлом году стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию сезона 2019−2020 стал последним для фигуристки Евгении Медведевой. Завершить карьеру ей пришлось из-за травмы, однако медики советовали сделать это раньше. У спортсменки имеются большие проблемы со спиной, и врачам даже пришлось удалять ей нервы, однако это не помогло.