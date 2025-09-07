Над Евразией началось редкое астрономическое явление

Об этом сообщает в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Название «кукурузная луна» восходит к традициям североамериканских индейцев, связывавших сентябрьское полнолуние с периодом сбора кукурузы, а эпитет «багровая» добавлен благодаря медиа для описания характерного оттенка спутника в фазе затмения. С 19:27 по московскому времени Луна начала погружаться в земную тень, а с 20:30 до 21:53 полностью скроется в ней на 83 минуты, приобретя медно-красный оттенок из-за рассеивания солнечного света в атмосфере Земли.
Явление доступно для наблюдения невооруженным глазом или с помощью любых оптических инструментов без риска для зрения. Полностью свой обычный облик Луна вернёт около 22:56 по Москве и продолжит освещать ночное небо до утра.
Это последнее полное лунное затмение в 2025 году, что делает его особенно значимым для астрономов-любителей и фотографов. Уникальность события подчеркивается его видимостью на большей части территории России и стран Евразии, где погодные условия позволяют насладиться зрелищем без помех.