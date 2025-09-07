Над Евразией началось редкое астрономическое явление

Название «кукурузная луна» восходит к традициям североамериканских индейцев, связывавших сентябрьское полнолуние с периодом сбора кукурузы, а эпитет «багровая» добавлен благодаря медиа для описания характерного оттенка спутника в фазе затмения. С 19:27 по московскому времени Луна начала погружаться в земную тень, а с 20:30 до 21:53 полностью скроется в ней на 83 минуты, приобретя медно-красный оттенок из-за рассеивания солнечного света в атмосфере Земли.