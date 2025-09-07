Минюст до 15 сентября принимает на конкурс детские рисунки и анимацию

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс творческих работ «Право на детство» принимаются до 15 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Министерства юстиции.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Рисунок» и «Анимация». В первой принимаются работы, выполненные карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью на бумаге не меньше формата А4 и не больше формата А3. Победители определяются в трех возрастных категориях: от 3 до 6 лет, от 6 до 12 лет и старше 12 лет.
В номинации «Анимация» принимаются ролики, созданные с использованием программ для производства анимационных роликов на компьютере, планшете или смартфоне. Победителей определят в двух возрастных категориях: до 12 лет и старше 12 лет.
Участвовать могут работы, подготовленные конкурсантами не старше 18 лет, по таким темам, как права ребенка, социальная защита семьи и детей государством, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права детей-инвалидов, обязанности ребенка.
Главными управлениями юстиции облисполкомов и Мингорисполкома творческие работы на первом (региональном) этапе принимаются до 15 сентября. Комиссии отбирают лучшие для участия во втором (республиканском) этапе конкурса и до 22 сентября направляют в Министерство юстиции. На втором (республиканском) этапе Минюст определяет победителей по номинациям в каждой возрастной категории, а также отбирает творческие работы для участия в интернет-голосовании.
Победители, занявшие первое, второе, третье места в каждой возрастной категории по номинациям, а также победители, занявшие первые места по итогам интернет-голосования, будут награждены дипломами и ценными призами. -0-