Новые правила получения виз США для россиян: документы принимают только за границей

Государственный департамент США уточнил правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические B1/B2. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно новым требованиям, документы теперь принимаются только в стране гражданства или постоянного проживания заявителя. Эти правила распространяются на все категории заявителей по всему миру. Для стран, где американские представительства не работают, Госдепартамент определил конкретные посольства для приема заявлений.
Гражданам России для получения виз B1/B2, студенческих и других неиммиграционных категорий необходимо обращаться в Посольство США в Астане (Казахстан) или в Посольство США в Варшаве (Польша).
Аналогичные правила распространяются еще на 16 стран. Жителям Белоруссии для подачи документов необходимо обращаться в посольства США в Вильнюсе или Варшаве, а гражданам Украины — в Краков или Варшаву.
Напомним, с 15 сентября граждане России смогут посещать Китай без виз на срок до 30 дней при наличии обычного заграничного паспорта. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, решение направлено на расширение возможностей для взаимных поездок граждан Китая и других стран.