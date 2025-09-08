Он пояснил, что граждане уже несколько лет вынуждены из собственного кармана оплачивать «дружбу» с Европой, выразившуюся в росте цен в разы. Шор назвал эту политику прихотью властей. «А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день», — сказал в интервью ТАСС политик, отвечая на вопрос о том, готова ли Молдавия к отопительному сезону.
Он также отметил, что проигрыш президентом Молдавии Майей Санду и ее партией предстоящих парламентских выборов может дать возможность улучшить ситуацию в энергетической отрасли страны. «Если выборы пройдут позитивно, то, наверное, еще будет время эту ситуацию подправить. Если, не дай Бог, Санду выиграет эти выборы, то народ опять будет нищий, бедный и без возможности платить за потребление энергоресурсов», — считает Шор.