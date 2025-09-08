Он пояснил, что граждане уже несколько лет вынуждены из собственного кармана оплачивать «дружбу» с Европой, выразившуюся в росте цен в разы. Шор назвал эту политику прихотью властей. «А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день», — сказал в интервью ТАСС политик, отвечая на вопрос о том, готова ли Молдавия к отопительному сезону.