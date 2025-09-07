Кубанские производители приняли участие в международной выставке в Стамбуле

Пять компаний из Краснодарского края приняли участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки World Food Istanbul в Стамбуле. Участие предпринимателей организовано Центром поддержки экспорта в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
Четыре кубанских предприятия представили свою продукцию на коллективном стенде региона. Среди участников — производители сельхозпродукции, кондитерских изделий, БАДов и спортивного питания. Еще одна компания-производитель кукурузного масла, победитель регионального конкурса «Экспортер года», получила возможность представить свою продукцию на индивидуальном стенде.
"Для кубанского бизнеса участие в международных выставках — это не только возможность представить свою продукцию широкой аудитории, но и реальный шанс найти новых партнеров и заключить экспортные контракты. Мы видим большой интерес к продукции наших компаний со стороны зарубежных покупателей. Подобные мероприятия помогают предпринимателям расширять географию поставок, укреплять имидж региона как надежного экспортера и вносить вклад в развитие экономики Краснодарского края, — отметил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.