Кубанские производители приняли участие в международной выставке в Стамбуле

"Для кубанского бизнеса участие в международных выставках — это не только возможность представить свою продукцию широкой аудитории, но и реальный шанс найти новых партнеров и заключить экспортные контракты. Мы видим большой интерес к продукции наших компаний со стороны зарубежных покупателей. Подобные мероприятия помогают предпринимателям расширять географию поставок, укреплять имидж региона как надежного экспортера и вносить вклад в развитие экономики Краснодарского края, — отметил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.