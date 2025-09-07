В Рязани откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый ФОК, расположенный в микрорайоне Торфмаш Железнодорожного района, включает бассейн и несколько спортивных залов. Там будут работать секции по футболу, волейболу, плаванию, дзюдо и горным лыжам. Спортивная школа «Динамо», которая будет базироваться в комплексе, уже провела 2 сентября день открытых дверей, где дети и родители могли ознакомиться с программами занятий.