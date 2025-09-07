В Рязани откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Мехзавода в Рязани состоится 20 сентября, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе прямого эфира с жителями региона. Его возвели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Новый ФОК, расположенный в микрорайоне Торфмаш Железнодорожного района, включает бассейн и несколько спортивных залов. Там будут работать секции по футболу, волейболу, плаванию, дзюдо и горным лыжам. Спортивная школа «Динамо», которая будет базироваться в комплексе, уже провела 2 сентября день открытых дверей, где дети и родители могли ознакомиться с программами занятий.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.