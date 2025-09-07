Вологодские компании представили продукцию на выставке в Армении

Пять деревообрабатывающих предприятий Вологодской области приняли участие в международной выставке строительства и архитектуры «BUILD-EXPO», которая прошла в Ереване с 5 по 7 сентября. Участие предпринимателей организовано региональным центром «Мой бизнес» в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Выставка «BUILD-EXPO» представляет современные материалы, технологии и инновации в сфере строительства и архитектуры, а также услуги в области дизайна интерьеров, инженерии и экологии. На коллективном стенде Вологодчины представлена продукция ведущих предприятий региона: деревообрабатывающего завода «Белка», производителя березовой фанеры Nordeco компании «Плитвуд», производителя домокомплектов «Северный Дом», компании «Сосна», специализирующейся на производстве лестничных элементов, и производителя пиломатериалов из березы «Стимул».
Отметим, осенний выставочный сезон для вологодских экспортеров только начинается. В планах центра «Мой бизнес» — участие предприятий региона в крупных международных выставках в Саудовской Аравии, Беларуси, Египте и Санкт-Петербурге, включая «Saudi Infrastructure Expo», «ИННОПРОМ. Беларусь», «Российский промышленник» и «Cairo Wood Show».
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.