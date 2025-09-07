В Самарской области обновили здание Четырлинской школы

Учащиеся Четырлинской школы в Шенталинском районе Самарской области начали новый учебный год в полностью обновленном здании, сообщили в региональном министерстве образования. Капитальный ремонт образовательного учреждения проведен в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Специалисты полностью обновили фасад здания, заменили все инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления, вентиляции и электроснабжения. Также они установили современную охранно-пожарную сигнализацию.
Внутренние помещения преобразились до неузнаваемости: заменены напольные покрытия, стены, потолки, окна и двери, отремонтированы входные группы. Особое внимание уделили дизайну интерьеров — каждый кабинет имеет уникальную цветовую гамму и тематическое оформление. Созданы зоны государственной символики, патриотизма, профессиональной ориентации и краеведения. Школа также получила новое оборудование для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины, включая швейные машины, станки и тренажеры для оказания первой помощи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.