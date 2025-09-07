В Госдуме хотят создать «Карту Достоевского» для покупок книг ученикам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с инициативой к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой о создании в стране именной банковской карты для школьников от 14 до 18 лет для покупки книг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
«В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, прошу вас рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников — “Карта Достоевского” по успешному образцу “Пушкинской карты”, — отметил депутат.
Он разъяснил, что суть предложения в том, чтобы предоставить учащимся указанной возрастной группы именные банковские карты с ежегодным пополнением на сумму 10 тысяч рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям, в специализированных книжных магазинах.
