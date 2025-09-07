В Госдуме хотят создать «Карту Достоевского» для покупок книг ученикам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с инициативой к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой о создании в стране именной банковской карты для школьников от 14 до 18 лет для покупки книг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.