Юный спортсмен из Ейска победил на первенстве России по легкой атлетике

Воспитанник спортивной школы № 1 города Ейска Даниил Марков одержал победу на Всероссийском первенстве по легкой атлетике в Санкт-Петербурге. Соревнования проводились в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Ейского района Краснодарского края.
Шестнадцатилетний спортсмен выступал в составе сборной Краснодарского края в шведской эстафете, которая включает дистанции 100, 200, 300 и 400 метров. На последнем этапе эстафеты Даниил показал выдающийся результат, принеся команде победу. Теперь атлет готовится к международным стартам и продолжает совершенствовать свои спортивные навыки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.