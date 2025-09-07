В Татарстане начали сбор желудей для лесовосстановления

«Дуб черешчатый — одна из ключевых лесообразующих пород в республике. Он отличается стойкостью к засушливым погодным условиям. В этом году мы планируем собрать не менее 9 тонн желудей, которые будут использованы для выращивания саженцев в питомниках и последующей посадки», — отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.