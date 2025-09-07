В Татарстане начали сбор желудей для лесовосстановления

Специалисты лесной отрасли Татарстана приступили к масштабному сбору желудей дуба черешчатого в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан.
«Дуб черешчатый — одна из ключевых лесообразующих пород в республике. Он отличается стойкостью к засушливым погодным условиям. В этом году мы планируем собрать не менее 9 тонн желудей, которые будут использованы для выращивания саженцев в питомниках и последующей посадки», — отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Весь собранный семенной материал пройдет тщательную сортировку и проверку в Центре защиты леса Республики Татарстан. Отобранные семена получат сертификаты качества.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.