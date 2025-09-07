«Браво, парни»: сборная РФ по футболу впервые с 1996 года обыграла команду Катара

Сборная России по футболу впервые с 1996 года обыграла команду Катара. Матч состоялся в воскресенье, 7 сентября, в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд» и завершился со счетом 4:1 в пользу российской национальной команды.
— Матч сборной России против Катара завершился разгромной победой нашей команды. Браво, парни, — говорится в официальном Telegram-канале сборной.
Авторами голов стали Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Александр Миранчук со стороны России и Акрам Афиф со стороны Катара.
С февраля 2022 года сборная России была отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА и сейчас может играть только товарищеские матчи. Также команду не допустили к отбору на ЧМ-2026, который уже начался. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у команды «ноль шансов» участвовать в чемпионате мира 2026 года.
В марте сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Гренады в товарищеском матче. В ходе игры российский футболист Артем Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России, забив 31-й мяч в составе национальной команды. Матч между Россией и Гренадой прошел на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина». Команду арбитров из Узбекистана, обслуживавших встречу, возглавил Ильгиз Тангашев.