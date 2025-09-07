Более 200 туй высадили в парке «Реальный мир» Самарской области

Более двухсот молодых туй высадили в парке «Реальный мир» Сергиевского района Самарской области. Мероприятие проводилось в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации микрорайона Сергиевский Самарской области.
Для посадки выбрали туи с закрытой корневой системой, что позволяет высаживать их даже летом. В акции приняли участие местные активисты, представители общественных объединений и спортсмены.
Также в этот же день молодые деревья были высажены на территории Сергиевской районной больницы и детского сада «Ветерок» в Серноводске. Напомним, проект «Саженец здоровья» предусматривает высадку тысячи деревьев при участии тысячи человек по всей Самарской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.