Чуть не закопали себя: топ самых скандальных выходок блогеров

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после фразы, брошенной во время трансляции в соцсетях: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?». Несогласные с позицией Тодоренко обрушились на нее в соцсетях, а карьера блогера оказалась под угрозой — многие рекламные агентства отказались от сотрудничества с ней. Однако Тодоренко принесла публичные извинения, опубликовала документальный фильм про домашнее насилие и пожертвовала фонду «Насилию. Нет» два миллиона рублей. Постепенно жизнь Регины вернулась в прежнее русло, но ее история стала примером того, как важно следить за тем, что ты говоришь в сети.