Чуть не закопали себя: топ самых скандальных выходок блогеров

1 сентября блогеры отметили свой профессиональный праздник. «Вечерняя Москва» собрала известные выходки самых скандальных медиаперсон.
Популярного блогера Арсена Маркаряна 23 августа задержали правоохранительные органы по подозрению в оскорблении памятников защитников Отечества: по информации в сети, в феврале 2025 года у себя в соцсетях он разместил запись, в которой негативно отзывался о подвиге советского солдата Александра Матросова, который помог боевым товарищам, закрыв своим телом пулемет. Сам Маркарян заявил, что не имеет отношения к записи. Против блогера возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, ему грозит до пяти лет тюрьмы. 28 августа защита блогера обжаловала его арест.
Блогер стал известен в сети благодаря своим провокационным высказываниям. Маркарян называл женщин профессиональными предательницами или уверял подписчиков в том, что любая девушка будет глупее случайного мужчины. Кроме того, блогер вел «мужские» курсы по саморазвитию.
Вовремя одумалась.
Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после фразы, брошенной во время трансляции в соцсетях: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?». Несогласные с позицией Тодоренко обрушились на нее в соцсетях, а карьера блогера оказалась под угрозой — многие рекламные агентства отказались от сотрудничества с ней. Однако Тодоренко принесла публичные извинения, опубликовала документальный фильм про домашнее насилие и пожертвовала фонду «Насилию. Нет» два миллиона рублей. Постепенно жизнь Регины вернулась в прежнее русло, но ее история стала примером того, как важно следить за тем, что ты говоришь в сети.
Чему собралась учить?
Дарья Зотеева, широко известная под псевдонимом Инстасамка, пожалуй, бьет рекорды по сомнительным высказываниям в сети. Например, про обслуживающий персонал: «Мне мерзко на вас смотреть. Мне жалко на вас смотреть. Вы нищие уроды, которые никогда в своей жизни ничего не доделали». И это, к сожалению, только капля в море ее скандальной карьеры. Однако по прошествии лет блогерша «переобулась». Сегодня она не громкая скандалистка, а настоящий патриот и морализатор. Так, 4 июля Дарья участвовала в заседании Общественной палаты, посвященном обсуждению законодательных инициатив о защите прав несовершеннолетних в цифровом пространстве.
Певица Mia Boyka извинилась перед китайцами после обвинений в расизме.
Стереть из памяти.
Блогерша Фрося однажды сказала, что 14 февраля — это идеальный день, чтобы изменить партнеру. Зрителям она запомнилась тем, что плюнула в певицу Mia Boyka на одном из шоу.
Чуть не закопала себя.
А Mia Boyka (настоящее имя — Мария Николаевна Бойко) стала «звездой» сети после скандала с квадроберами: во время одного из концертов девушка позвала на сцену маленькую девочку в костюме кошки и прилюдно ее унизила. Но это далеко не единственное, что привело к ней новых подписчиков. Девушка сказала, что свою аудиторию стоит воспринимать как «суперведомых, тупых людей».
Елена Наумова, руководитель международного пиар-агентства:
— Ситуация с хайпом неоднозначная: с одной стороны это быстрое и массовое привлечение внимания, на котором можно строить стратегии: продажи, вести аудиторию за собой к личным целям, повышая охваты «узнаваемости». Привлекательно, правда? Но есть и обратная сторона пиара: быстрое выгорание объекта, потеря репутации, влияния и как следствие — интереса аудитории.
ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕДИАПЕРСОНЫ ПОДНИМАЮТ ПЛАНКУ.
Перешел все границы.
Блогер из США Уильям Макклиш имеет репутацию человека, который славится своими сумасшедшими выходками. Например, в 2021 году Уильям напал на сотрудников полиции с кирпичом, снимая это на камеру. Одному пострадавшему Макклиш травмировал лицо, а другому чуть не выколол глаз и укусил за руку.
Наконец-то под арестом.
Джонни Сомали тоже построил блогерскую карьеру на безумных видеороликах. Он снимал свои путешествия по странам Азии, где приставал к людям на улицах, шутил на расистские темы и оскорблял. В Японии он угрожал жителям повторить бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Сейчас блогер находится под арестом в Южной Корее из-за обвинений в нарушении общественного порядка.
Ей это казалось смешным.
20 долларов заплатила блогер из США Натали Рейнольдс не умеющей плавать женщине, чтобы та на камеру нырнула в озеро. Когда она начала тонуть и кричать о помощи, Рейнольдс убежала.
Довели человека до нервного срыва.
Блогер и стример ERBY из США решил, что будет здорово на три дня запереть своего подписчика в шкафу. За это блогер пообещал парню автомобиль. Во время трансляции зрители могли издеваться над бедолагой за онлайн-пожертвования. В итоге у парня случился нервный срыв, и он сдался.
