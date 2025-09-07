Лукьяненко: Головачев был лидером научной фантастики

Советский, российский писатель Василий Головачев считался лидером научной фантастики, отметил в разговоре с aif.ru писатель Сергей Лукьяненко.
«Василий Головачёв начал публиковаться ещё в советское время. Был период, когда он заслуженно считался лидером научной фантастики, можно сказать, был один из патриархов этого жанра в нашей стране. Он сделал для нее достаточно много, занимаясь, по сути, популяризацией. Его книги очень привлекали молодежь, влюбляли в фантастику», — рассказал он.
Лукьяненко поделился, что они не были близкими друзьями, но хорошо общались во время встреч, подтрунивали друг над другом, спорили по общим темам.
«Это был очень энергичный человек спортивный, любящий общение, любящий фантастику. к сожалению, в последние годы он тяжело болел. Его преследовала одна неприятность за другой, были проблемы и с сердцем, последние полгода состояние его здоровья было крайне тяжелым. Очень грустно, что он ушел», — добавил Лукьяненко.
Василий Головачев умер 7 сентября. Ему было 77 лет. Фантаст написал более 60 романов, свыше двух десятков повестей и более 60 рассказов. Удостоен множества литературных премий. По ряду оценок его называли «писатель-фантаст № 1» в России.