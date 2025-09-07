Лукьяненко: Головачев был лидером научной фантастики

«Василий Головачёв начал публиковаться ещё в советское время. Был период, когда он заслуженно считался лидером научной фантастики, можно сказать, был один из патриархов этого жанра в нашей стране. Он сделал для нее достаточно много, занимаясь, по сути, популяризацией. Его книги очень привлекали молодежь, влюбляли в фантастику», — рассказал он.