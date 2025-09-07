Над Москвой началось полное затмение Луны

«В такие моменты меняется оттенок всего лунного диска. Заранее предугадать, каким он будет, трудно — это может быть и бледно-красный, и грязно-красный, и коричневый. Это происходит из-за того, что Луна входит в конус тени Земли, но у нашей планеты есть атмосфера. И лучи [Солнца], преломляясь в атмосфере, все равно в виде рассеянного света доходят до Луны. Но из-за того, что синий диапазон спектра коротковолновый, а красный — длинноволновый, то синие лучи рассеиваются, а красные, проходя большое расстояние, “подкрашивают” Луну», — уточнил ТАСС руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.