В поселке Яшкуль Калмыкии открылась обновленная школа-интернат

Новый учебный год ученики школы-интерната в поселке Яшкуль Республики Калмыкии начали в здании после капитального ремонта, проведенного в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном аппарате правительства.
В учебном корпусе завершили укладку плитки, монтаж систем водоснабжения и канализации. Специалисты установили двери, потолок, отделали полы и стены, а также оштукатурили цоколь. В столовой рабочие также провели отделку стен и монтаж систем отопления и водоснабжения. Кроме того, учебное заведение оснастили новым оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.