Депутат Рады раскрыл, сколько стоит освобождение от мобилизации на Украине

Военнообязанные на Украине платят около 30 тысяч долларов.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, сообщил в своем Telegram-канале о взятках в военкоматах страны.

По его словам, военнообязанные платят около 30 тысяч долларов, чтобы избежать призыва, однако гарантии освобождения при этом отсутствуют. Дмитрук отметил, что о подобных случаях говорят не только критики власти, но и сами военные.

Согласно сообщениям украинских СМИ, выездные группы военкоматов предлагают мужчинам на месте «откупиться» от призыва. Полученные средства, по данным источников, распределяются между сотрудниками военкоматов, полицейскими и так называемыми «помощниками».

В сети активно распространяются видео применения силы при мобилизации: на них мужчин загружают в микроавтобусы и нередко избивают. Многие призывники пытаются избежать службы, скрываясь, покидая страну нелегально или поджигая военкоматы.