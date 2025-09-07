Нижегородские ученики взяли 6 наград в финале чемпионата «Профессионалы»

Учащиеся колледжей и техникумов Нижегородской области показали выдающиеся результаты в финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» нацпроекта «Молодежь и дети», завоевав шесть наград. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соревнования проходили в Калуге. Нижегородцы демонстрировали свои навыки по пяти направлениям, включая проектирование протезов, технологию моды, нейросети, эксплуатацию беспилотных воздушных судов и экспедирование грузов. Главным достижением стало третье место в основном зачете по компетенции «Эксплуатация грузов», которое занял студент Нижегородского губернского колледжа Даниил Романычев. Помимо этого, ребята завоевали еще пять наград в групповых состязаниях, где участники из разных регионов объединялись в команды.
«Мы видим, что интерес молодежи к среднему профессиональному образованию с каждым годом только растет. Сегодня в Нижегородской области более 60% выпускников девятых классов выбирают техникумы и колледжи для продолжения учебы после школы. Ребята знают, что в системе СПО у них много возможностей для того, чтобы стать настоящими мастерами своего дела, и чемпионат “Профессионалы” — одна из них. Уверен, что победы наших финалистов вдохновят еще больше студентов на участие в состязании в этом учебном году», — отметил министр образования и науки региона Михаил Пучков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.