Ансамбль «Карнавал» из Тюмени завоевал Гран-при на международном конкурсе

Образцовый коллектив любительского художественного творчества ансамбль эстрадного танца «Карнавал» из Тюмени одержал победу на 84-м Международном фестивале-конкурсе «Вдохновение. Лето». Участие в таких масштабных мероприятиях проводится в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили во дворце творчества и спорта «Пионер».
Мероприятие проходило 23−24 августа в Санкт-Петербурге. Конкурс собрал около 700 участников со всех уголков России. Коллектив «Карнавал» удостоился главной награды конкурса — Гран-при. Кроме того, юные танцоры были признаны лучшими в четырех номинациях, завоевав звания лауреатов I степени.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.