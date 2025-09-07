Такую бы погоду, да на все лето и половину осени: В Молдове сентябрь удивляет своей покорностью — +29 градусов без палящего солнца

Мягкая летняя погода продолжает радовать жителей Молдовы.
В понедельник днем — +29 градусов.
Переменная облачность.
Так что жарко будет только на солнце.
Ночью — +15 градусов.
Дождей не прогнозируют.
Во вторник погода существенно не изменится.
