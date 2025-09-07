Ричмонд
В России началось полное лунное затмение, последнее в 2025 году

Вечером 7 сентября россияне наблюдают «кровавую Луну».

Источник: Комсомольская правда

В Сети появились кадры второго и последнего в текущем году лунное затмение. На фото можно увидеть, как тень от Земли постепенно полностью перекрывает падающий на Луну солнечный свет.

В России можно наблюдать последнее в 2025 году полное затмение Луны Михаил ФРОЛОВ.

При этом ранее подчеркивалось, что в 21.12 по московскому времени над российскими городами России можно будет наблюдать так называемую «кровавую Луну».

В России можно наблюдать последнее в 2025 году полное затмение Луны Михаил ФРОЛОВ.

В этот момент потемнение (покраснение) спутника Земли будет максимальным.

Вечером 7 сентября россияне могут усидеть «кровавую Луну» Михаил ФРОЛОВ.

Ученые отметили такой факт, что для наблюдателя на поверхности Луны в этот момент происходит затмение Солнца.

В России можно наблюдать последнее в 2025 году полное затмение Луны Михаил ФРОЛОВ.