В России началось полное лунное затмение, последнее в 2025 году

В Сети появились кадры второго и последнего в текущем году лунное затмение. На фото можно увидеть, как тень от Земли постепенно полностью перекрывает падающий на Луну солнечный свет.
В России можно наблюдать последнее в 2025 году полное затмение Луны Михаил ФРОЛОВ.
При этом ранее подчеркивалось, что в 21.12 по московскому времени над российскими городами России можно будет наблюдать так называемую «кровавую Луну».
В этот момент потемнение (покраснение) спутника Земли будет максимальным.
Вечером 7 сентября россияне могут усидеть «кровавую Луну» Михаил ФРОЛОВ.
Ученые отметили такой факт, что для наблюдателя на поверхности Луны в этот момент происходит затмение Солнца.
