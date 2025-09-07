Bild: Около 70 человек получили травмы из-за завала на велозаезде в Бад-Дюрхайме

Порядка 70 велогонщиков получили травмы в массовом завале на трассе в Бад-Дюрхайме. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
Старт был открытым для любителей, принять участие мог любой желающий. Инцидент произошел из‑за ошибки одного из участников на участке с сужением трассы: образовалась плотная масса гонщиков, велосипеды цеплялись друг за друга и люди падали, после чего на высокой скорости в получившееся скопление врезались другие участники.
Около 20 примерно из 70 пострадавших получили серьезные травмы. По окончании массовой аварии организаторы остановили гонку и отменили все последующие мероприятия, передает Life.ru.
Ранее в Италии скончался велогонщик Самуэле Привитера. Спортсмену было 19 лет. Ему стало плохо после падения на первом этапе веломарафона «Джиро Делла Валле-д’Аоста». Молодого человека доставили в больницу, но помочь спортсмену не смогли.
5 июля российский спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров погиб во время заплыва на дистанции в одну милю в рамках «Лиги триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в столичном районе Крылатское. Порфиров был опытным пловцом и принимал участие в подобных соревнованиях более 10 лет.