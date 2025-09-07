Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Около 70 человек получили травмы из-за завала на велозаезде в Бад-Дюрхайме

Порядка 70 велогонщиков получили травмы в массовом завале на трассе в Бад-Дюрхайме. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Порядка 70 велогонщиков получили травмы в массовом завале на трассе в Бад-Дюрхайме. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Старт был открытым для любителей, принять участие мог любой желающий. Инцидент произошел из‑за ошибки одного из участников на участке с сужением трассы: образовалась плотная масса гонщиков, велосипеды цеплялись друг за друга и люди падали, после чего на высокой скорости в получившееся скопление врезались другие участники.

Около 20 примерно из 70 пострадавших получили серьезные травмы. По окончании массовой аварии организаторы остановили гонку и отменили все последующие мероприятия, передает Life.ru.

Ранее в Италии скончался велогонщик Самуэле Привитера. Спортсмену было 19 лет. Ему стало плохо после падения на первом этапе веломарафона «Джиро Делла Валле-д’Аоста». Молодого человека доставили в больницу, но помочь спортсмену не смогли.

5 июля российский спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров погиб во время заплыва на дистанции в одну милю в рамках «Лиги триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в столичном районе Крылатское. Порфиров был опытным пловцом и принимал участие в подобных соревнованиях более 10 лет.