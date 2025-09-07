В Якутии открылось новое отделение медицинского колледжа

Открытие отделения Якутского медицинского колледжа состоялось в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Учебное заведение, созданное на базе Майинской средней школы и центральной районной больницы, будет готовить специалистов по направлениям «Лечебное дело» и «Сестринское дело».
Потребность в кадрах среднего медицинского персонала возросла в связи со строительством нового медицинского корпуса в поселке Нижний Бестях, нового здания дома-интерната для пожилых людей, а также необходимостью укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов района. Конкурс на поступление составил два человека на место. Среди зачисленных студентов 28 целевиков, также учащиеся из Горного, Чурапчинского и Среднеколымского районов и мать-героиня Акулина Афонская, воспитывающая 11 детей. Также в учебное заведение приобрели современные манекены и оборудование для практической подготовки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.