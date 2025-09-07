В Якутии открылось новое отделение медицинского колледжа

Потребность в кадрах среднего медицинского персонала возросла в связи со строительством нового медицинского корпуса в поселке Нижний Бестях, нового здания дома-интерната для пожилых людей, а также необходимостью укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов района. Конкурс на поступление составил два человека на место. Среди зачисленных студентов 28 целевиков, также учащиеся из Горного, Чурапчинского и Среднеколымского районов и мать-героиня Акулина Афонская, воспитывающая 11 детей. Также в учебное заведение приобрели современные манекены и оборудование для практической подготовки.