Футболистка «Крыльев Советов» потеряла сознание во время матча Суперлиги

Футболистка самарских «Крыльев Советов» Анна Пешкова внезапно потеряла сознание во время матча Суперлиги против столичного «Спартака».
Инцидент с участием 20-летней спортсменки произошел в конце первого тайма. На 41‑й минуте игры Пешкова потеряла сознание в центре поля, перед этим она получила сильный удар мячом в голову.
Футболистке самарского клуба незамедлительно начали оказывать медицинскую помощь, ее доставили в больницу для обследования. Защитница уже пришла в себя и находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
Напомним, ранее в Бразилии во время любительского турнира по футзалу погиб 33-летний вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе.