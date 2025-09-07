Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболистка «Крыльев Советов» потеряла сознание во время матча Суперлиги

Анну Пешкову увезли с поля на скорой.

Футболистка самарских «Крыльев Советов» Анна Пешкова внезапно потеряла сознание во время матча Суперлиги против столичного «Спартака».

Инцидент с участием 20-летней спортсменки произошел в конце первого тайма. На 41‑й минуте игры Пешкова потеряла сознание в центре поля, перед этим она получила сильный удар мячом в голову.

Футболистке самарского клуба незамедлительно начали оказывать медицинскую помощь, ее доставили в больницу для обследования. Защитница уже пришла в себя и находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, ранее в Бразилии во время любительского турнира по футзалу погиб 33-летний вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе.