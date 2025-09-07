Начинающих музыкантов задавил пикап перед их первым концертом в Бразилии

За несколько дней до этого водитель грузовика в Великобритании насмерть сбил боксера-чемпиона, перепутав его с мусорным мешком. 18-летний боксер Лео Маунтин отмечал Пасху с друзьями, после чего поехал домой на такси. Позднее его обнаружили лежащим на дороге в Моркаме, где грузовик принял юношу за мусорный мешок и наехал на него.