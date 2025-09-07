Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

В Швеции сошел с рельсов поезд с боеприпасами. Инцидент произошел из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда. Об этом сообщила шведская телекомпания SVT.

Источник: Комсомольская правда

«(…) недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон отметил, что в одной части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи. Он уточнил, что экстренные службы обезопасили место ЧП, опасные грузы были вывезены. После транспортное управление расчистит площадку, чтобы провести более детальную оценку ущерба и восстановительные работы, добавил пресс-секретарь.

Как писал сайт KP.RU, ранее в греческом городе Александруполис вагон поезда с танками, бронемашинами и контейнерами сошел с рельсов. Железнодорожный состав доставлял американское вооружение, которое незадолго до этого выгрузил транспортный корабль в одном из греческих портов. Военный груз предназначался для усиления группировки НАТО в балтийских и балканских странах.

1 августа на участке железной дороги между станциями Решоты и Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с рельсов секции локомотива грузового поезда.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше