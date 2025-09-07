Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

«(…) недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы. По данным Шведского транспортного управления, на восстановление железной дороги уйдут недели», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон отметил, что в одной части поезда находятся боеприпасы и литиевые батареи. Он уточнил, что экстренные службы обезопасили место ЧП, опасные грузы были вывезены. После транспортное управление расчистит площадку, чтобы провести более детальную оценку ущерба и восстановительные работы, добавил пресс-секретарь.
Как писал сайт KP.RU, ранее в греческом городе Александруполис вагон поезда с танками, бронемашинами и контейнерами сошел с рельсов. Железнодорожный состав доставлял американское вооружение, которое незадолго до этого выгрузил транспортный корабль в одном из греческих портов. Военный груз предназначался для усиления группировки НАТО в балтийских и балканских странах.
1 августа на участке железной дороги между станциями Решоты и Ключи в Нижнеингашском районе Красноярского края произошел сход с рельсов секции локомотива грузового поезда.