Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Как писал сайт KP.RU, ранее в греческом городе Александруполис вагон поезда с танками, бронемашинами и контейнерами сошел с рельсов. Железнодорожный состав доставлял американское вооружение, которое незадолго до этого выгрузил транспортный корабль в одном из греческих портов. Военный груз предназначался для усиления группировки НАТО в балтийских и балканских странах.