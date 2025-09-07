Ричмонд
Жители Башкирии смогли увидеть полное лунное затмение

Над Башкирией на полтора часа пропала Луна: жители увидели полное затмение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, как и многих регионах России сегодня поздним вечером, 7 сентября, можно было наблюдать полное затмение Луны. Как сообщали ранее астрономы из Уфимского Планетария, в следующий раз это уникальное явление повторится лишь через три с лишним года, 31 декабря 2028 года.

Ольга ИСКРЕН.

Жители Уфы и Башкирии смогли увидеть, как Луна начинает закрываться тенью Земли в 21:30 по местному времени. Впечатляющее зрелище длилось, как предупреждали астрономы, всего 1 час 23 минуты. В соцсетях и мессенджерах пользователи выложили множество фото и видео ночного неба. На кадрах виден спутник нашей планеты, постепенно скрывающаяся в тени. А затем небесное тело как будто покраснело.

Дарья КИНЗИКЕЕВА.

Ранее астрономы объясняли, что когда Луна начнет «открываться» после полного затемнения, то на небосводе она будет отсвечивать красным. Так в действительности и вышло: в финальной фазе затмения спутник Земли как будто приобрел кроваво-красный оттенок.

Павел КРАЙНОВ.

Около 23:00 небесное тело вновь выглянуло из-под тени Земли и вновь наступило полнолуние.

