Жители Башкирии смогли увидеть полное лунное затмение

В Башкирии, как и многих регионах России сегодня поздним вечером, 7 сентября, можно было наблюдать полное затмение Луны. Как сообщали ранее астрономы из Уфимского Планетария, в следующий раз это уникальное явление повторится лишь через три с лишним года, 31 декабря 2028 года.