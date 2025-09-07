Умер Василий Гловачев, российский писатель-фантаст

Печальное известие подтвердил и другой писатель — председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей РФ Евгений Харитонов. Он пояснил в комментарии газете «Аргументы и факты», что предполагаемой причиной смерти фантаста Головачева стало продолжительное заболевание.
«В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти», — подчеркнул он.
Самыми знаменитыми произведениями писателя стали произведения «Смерш-2», «Черный человек» и «Реликт», выпущенные многомиллионными тиражами.
