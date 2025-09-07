Ричмонд
Умер Василий Гловачев, российский писатель-фантаст

Умер известный российский писатель-фантаст Василий Головачев, писателю было 77 лет. О трагическом событии сообщил на своей личной странице в LiveJournal писатель Эдуард Геворкян.

Источник: Комсомольская правда

Печальное известие подтвердил и другой писатель — председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей РФ Евгений Харитонов. Он пояснил в комментарии газете «Аргументы и факты», что предполагаемой причиной смерти фантаста Головачева стало продолжительное заболевание.

«В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти», — подчеркнул он.

Самыми знаменитыми произведениями писателя стали произведения «Смерш-2», «Черный человек» и «Реликт», выпущенные многомиллионными тиражами.

Как писал сайт KP.RU, 28 августа в Москве в возрасте 65 лет умер Герой России, генерал-майор, бывший командир группы антитеррора «Альфа» Валерий Канакин.