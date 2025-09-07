Ричмонд
Хуситы сообщили о массированных ударах БПЛА по израильским объектам

Удары были нанесены по целям в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде, Эйлате и пустыне Негев.

Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о масштабной атаке беспилотников на объекты в Израиле. В эфире телеканала Al Masirah он заявил, что удары были нанесены по целям в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде, Эйлате и пустыне Негев.

Сариа заявил, что операция проводилась с применением большого числа дронов. Как утверждает представитель движения, часть беспилотников достигла целей, несмотря на работу израильских и американских систем ПВО.

По его словам, три дрона атаковали два военных объекта в Негеве, еще один был нацелен на аэропорт Бен-Гурион, а в районе Ашкелона и Ашдода удары пришлись по критически важным объектам. Кроме того, хуситы подтвердили атаку на аэропорт Рамон к северу от Эйлата.

Ранее сообщалось, что армия Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена.

